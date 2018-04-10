新型腕贴 不扎针即可监测血糖

（早报讯）英国巴斯大学的研究员新开发出一种非侵入式的血糖监测贴，只须贴在手腕上，无须采血就能监测血糖。

目前，糖尿病患者日常监测血糖时，须在手指扎针，通过指血来测量血糖水平。

新华社报道，巴斯大学团队开发出的这种腕贴内置一系列微型传感器，每一个传感器在微小电流作用下，能对应从单个毛囊附近吸取葡萄糖，储存在腕贴内的微型装置里，并进行测量。

这一腕贴目前可以在几小时时间段内实现每10分钟至15分钟给出一次血糖水平读数。由于每个传感器对应一个毛囊，避免了葡萄糖提取过程中可能出现的腕部皮肤之间以及皮肤内部的参数差别干扰，因此葡萄糖测量相对更加精准，无须再采指血血样进行校准。

开发团队在新一期英国《自然·纳米技术》杂志上发表了相关论文。据介绍，这一腕贴的原材料中最重要的是石墨烯，它具备导电、柔软、环保等多种特性。

研究团队在猪皮肤以及健康志愿者皮肤上均测试了这一设备，取得了理想的血糖监测效果。

他们接下来希望能进一步优化腕贴中的传感器数量，以实现全天候血糖监测。在这一原型基础上，研究员希望最终能推出一种低成本、可穿戴传感器，定时将测得的血糖水平发送到佩戴者的手机或智能手表上，并在血糖水平异常时发出警报。

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