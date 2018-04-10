马国投票日机票全线涨价

（早报讯）马来西亚大选到来，相信是游子需求，飞机班次有所增加，部分机票价格更在投票日前后水涨船高，其中新加坡飞往吉隆坡和槟城的票价，最高将近2000令吉（约680新元）。

《中国报》探悉，平日从吉隆坡飞往吉打州亚罗士打的机票，介于70令吉至150令吉，每日约有2至3趟班机，相信在投票日需求高的原因，该报记者今晚前往亚航网站了解，发现投票日当天有4趟班机，价格涨至159令吉至269令吉。

至于当天吉隆坡飞往槟城共有14趟班机，机票价格是199令吉至239令吉。

吉隆坡飞往北马的两趟班机，航程都是1小时左右，虽然飞往吉打较槟城更远，但两者价格差距不大，最高票价仅差30令吉。

反观吉隆坡飞往东马沙巴山打根需约3个小时，但票价仅是219令吉，投票日当天有3趟航班；至于砂拉越诗巫，则有6趟航班，需时2小时的飞行时间，票价是259令吉至319令吉。

新加坡回吉隆坡方面，投票日当天共有10趟班机，价格介于171令吉至357令吉。

马航班机方面，新加坡当天飞往吉隆坡的票价最便宜是204令吉，最早启航的班机是早上6时40分，票价则翻倍至514令吉；新加坡飞往槟城需转站的票价，最低为204令吉；如提早一天搭乘飞往吉隆坡或槟城，最高票价将近2000令吉。

至于吉隆坡直飞槟城，票价是约200令吉至300多令吉、直飞诗巫价格为287令吉、直飞山打根的票价为299令吉。

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