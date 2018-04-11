（早报讯）日本旅游业在春节期间赚钱的格局十分鲜明。日本财务省4月9日公布的2月国际收支统计（速报值）显示，旅游收支的顺差达到1783亿日元（21.89亿新元），创下2月的历史新高。尽管存在今年的春节拖后到2月的因素，但问题并未这么简单。从2018年1～2月的合计旅游收支来看，顺差达到3570亿日元，比2017年的1～2月高出40%。坚挺的访日消费今后会持续的何时十分引人关注。

日本经济新闻中文网的报道指出，2018年的春节在阳历2月中旬。春节假期不仅对日本2018年2月的旅游收支增长做出了贡献，并且1～2月的合计额也扩大了。可见访日外国游客的消费坚挺。

旅游收支的影响很大，包含运输和金融等在内的日本服务业收支顺差在2月达到1277亿日元，同比增长至20.1倍。

据日本观光厅的统计，2016年访日游客在旅游过程中的消费额达到3.7万亿日元，2017年进一步增长到4.4万亿日元。日本百货店协会发布的2月份全国百货店销售额显示，免税销售额约280亿日元，同比增长38.7%。按单月计算达到历史第2高水平。

近年来还有一种趋势，即来自中国大陆、韩国、台湾等地的回头客增加，并且每次重返日本的支出额还会增加。为了品尝日本酒、泡温泉而到访日本地方城市的访日游客比率也在升高。

在访日游客高昂的消费热情中，还出现了企业要求“限购”的动向。“每日限购一瓶”，高级化妆品厂商奥尔滨从2017年底开始要求顾客限购乳液。

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