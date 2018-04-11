特朗普赞习近平就贸易表态 利和缓关系

（早报讯）中国国家主席习近平作出进一步开放金融和汽车制造业的承诺后，美国总统特朗普周二对他有关“关税和汽车壁垒的善意言辞”表示赞赏，向化解两国之间急速酝酿的贸易战迈出了第一步。

彭博社引述特朗普在社交网站推特的贴文说：“非常感谢中国的习主席有关关税和汽车壁垒的善意言辞……还有他在知识产权和技术转让问题上的启示。我们将一道取得巨大进展！”

习近平在当地时间周二博鳌亚洲论坛上所做的主旨演讲中承诺，要给中国的对外开放“打开一个全新的局面”。虽然他在讲话中并没有发布什么新政策，但习近平肯定或进一步拓展了一些建议，其中包括增加进口、放宽外资股比限制以及加强知识产权保护，而这些全都是特朗普针对美中贸易不满中的核心问题。

白宫新闻秘书莎拉·桑德斯周二称，习近平的讲话发出了“迈向正确方向的非常好的信号”，但她同时表示希望看到中方“切实的步骤和切实的行动”。

一位知情人士透露，在特朗普政府上周要求中国采取措施减少对高科技行业的支持后，世界最大两个经济体之间的贸易谈判已告破裂。习近平演讲的和解基调推动了风险偏好重返亚洲市场，从悉尼到香港的股市与油价及金属联袂上涨，美国国债则和黄金及日元扩大了跌幅。

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