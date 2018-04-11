特朗普因FBI调查他与女星关系光火 律师设法“降火＂

（早报讯）美国联邦调查局突袭检查特朗普律师办公室及住所，就两名声称曾和他有染的女性的指责搜索证据，特朗普对此大为光火，相信自己有权开除特别检察官穆勒。美国总统助理说，律师正设法劝阻。

范围广大的调查被特朗普斥为政治迫害，这个最新转折已经让调查人员更加深入了解特朗普的核心顾问群，并让白宫笼罩在一层不确定性之下。

路透社的报道指出，联邦调查局（FBI）针对特朗普私人律师科恩（Michael Cohen）展开突击调查，意味着特别检察官穆勒（Robert Mueller）针对俄罗斯操弄2016年美国总统大选、以及特朗普助选人员可能与俄方勾结的调查急遽升高。

前联邦检察官、代表民主党的康涅狄格州参议员布卢门撒尔（Richard Blumenthal）告诉MSNBC记者：”这起调查余波荡漾。”他并称FBI进行这类搜索行动，意味着当事人可能已经犯下罪行。

俄罗斯和特朗普都否认有不当行为。

在调查人员展开搜索行动后，记者就他会否解雇穆勒提问时，特朗普答说：“我们就等着瞧。” 白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在每日例行新闻简报上说：“当然，他相信自己有权这样做。”

过去几个月，白宫否认特朗普考虑开除穆勒，但桑德斯说：“我们已获悉总统确实有权可以作这个决定。”

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