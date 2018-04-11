德国四大机场因罢工瘫痪 逾九万乘客滞留

（早报讯）德国客运量最大的法兰克福及慕尼黑、科隆、不来梅等四大机场主要工作人员于10日响应德国服务行业工会(ver.di)号召举行罢工。这是德国服务行业工会在两次劳资谈判失败后发起的第二轮警告性罢工，单是最大的航空企业汉莎便有九万名乘客出行受到影响。

中国新闻社引述德国“每日新闻”网站消息说，由于消防人员10日上午举行罢工，导致科隆-波恩机场停摆。在慕尼黑和不来梅机场，有上百架次航班受罢工影响取消。德国最大的机场法兰克福机场也未能幸免，仅汉莎航空公司就取消了800多架次的航班。

德国法兰克福机场发言人策勒10日告诉记者：“大多数乘客已经了解了罢工的信息，航空公司也已经通知他们改签机票或者选择其他出行方式。”

据了解，当天德国多地机场的消防人员、安检人员及地勤工作人员等都纷纷走上街头，要求资方满足他们的涨薪要求。柏林市中心弗里德里希大街火车站前亦有大批罢工的人群。

德国服务行业工会主席比斯尔斯克当天对罢工号召得到广泛响应感到满意。此前据德国媒体报道，德国服务行业工会提出的月涨薪6%的要求遭到资方拒绝是导致此轮“警告性罢工”的直接原因，此前劳资双方的两轮谈判均无果而终。“

比斯尔斯克接受德国电视一台采访时表示，如果第三轮谈判仍无进展，那么资方就是在寻求对抗。

除了机场，包括德国地方交通运输、垃圾处理和幼儿园，以及医院，储蓄银行、行政管理机构等其他公共服务类行业也举行了罢工。据罢工组织方德国服务行业工会介绍，共有6万多名成员响应此轮罢工。罢工将持续到本月13日，之后劳资双方将于本月15日展开新一轮谈判。

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