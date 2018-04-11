穆迪和惠誉：美关税对华经济影响有限

（早报讯）全球评级机构穆迪投资者服务公司和惠誉周三指出，美国对中国出口商品征收关税提案对中国经济产生的直接影响将有限，最可能的结果是通过谈判达成解决方案。

中国国家主席习近平周二承诺进一步开放中国经济，降低汽车等产品关税。在中美贸易关系日益紧张之际，他的演讲基调偏温和。

路透社引述穆迪说，根据贸易限制对这两大经济体的负面影响来判断，预期美国与中国将阻止贸易纷争明显升级。

穆迪在一份报告中称：“近年来，贸易对中国国内生产总值（GDP）增长的贡献较小，再加上贸易结构正在发生改变，中国易受潜在贸易冲击影响的程度已经下降。”

上周，华盛顿当局扬言就对500亿美元（655.40亿新元）的中国商品征收进口关税，此举旨在迫使北京当局解决美国口中所谓窃取美国知识产权、并强迫美国企业移转技术等根深蒂固问题。

穆迪指出，”当前美国实施的贸易措施只会对中国对美出口的相对一小部分构成影响，我们预期这对中国经济会产生直接但有限度的效应。”

惠誉表示，两国爆发全面贸易战可能对亚太地区的企业构成风险。

美国总统特朗普在批评中国贸易政策上不假辞色，他周一抨击中国维持25%的汽车进口关税，而美国汽车进口关税税率仅2.5%，特朗普称与中国间的贸易关系不能称作是自由贸易，而是”愚蠢贸易”。

免费试阅14天