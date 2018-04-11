韩前忠清南道知事涉性侵被不捕直诉

（早报讯）韩国首尔西部地方法院女性儿童犯罪调查部11日对涉嫌性侵的前忠清南道知事（省级行政区首长）安熙正采取不捕直诉。

韩联社报道，检方怀疑安熙正从去年7月到今年2月在国外和首尔等地共四次性侵和多次性骚扰随行秘书金某。金某上月5日自曝遭性侵情况，并于6日向检方控告安熙正。

检方在诉状中列明了针对安熙正的10项指控，包括从去年7月30日到今年2月25日在俄罗斯、瑞士、首尔等地共四次利用职权奸淫金某，从去年7月29日到8月五次猥亵金某，去年11月26日在车内对金某进行性骚扰等罪名。

另外，安熙正还涉嫌多次性侵其所创办的智库女员工A某。但第二名控告人A某的指控未列入诉状中。检方表示，控告人的供述大体上符合控告事实，但因间接证据不足，不符合起诉条件。

此外，安熙正涉嫌违反《请托禁止法》《政治资金法》，这些指控同样未列入诉状中。安熙正被疑将某建筑公司的赞助用于发放智库职员的工资，并无偿居住商住两用楼房。

安熙正曾被视为总统文在寅的接班人，上月6日辞去忠清道知事一职并沦为嫌疑人，9日到案接受检方调查，19日被检方传唤受讯。之后，检方提请法院批准逮捕安熙正，上月28日和本月4日他两度接受逮捕必要性审查，但法院都未予批捕。

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