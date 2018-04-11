韩日外长举行会谈 共商朝鲜半岛局势

（早报讯）韩国外交部长康京和11日在首尔同到访的日本外长河野太郞举行会谈。此行是河野太郞去年8月就职后首次访韩。

韩联社报道，康京和在开场发言中说，今后几个月对东北亚和平与朝鲜半岛局势来说是非常关键的时期，韩朝、朝美首脑会谈召开在即，希望韩日双方朝着和平解决朝鲜问题、建立朝鲜半岛和平机制的共同目标一起努力。

康京和指出，发展两国关系并非一帆风顺，要花时间凝聚智慧共谋解决方案，希望两国在经济、文化、人员交流等符合双方共同利益的建设性领域里扩大合作。她还表示，河野太郞此次访韩意味着韩日外长穿梭外交的全面启动，具有重要意义。

河野太郞说，今年是《21世纪新韩日伙伴关系共同宣言》发表20周年，希望能成为推动两国关系面向未来得到全面发展的一年。他还说，韩朝首脑会谈临近，朝美首脑会谈也在筹备中，日方对韩国政府其间付出的努力致敬，愿两国在实现朝鲜无核化以及东北亚地区的和平、稳定与繁荣的方面继续加强合作。

参加会谈的外交部官员介绍，河野太郞强调，朝鲜采取具体行动前，对朝制裁与施压要继续，要以朝鲜“完全、可验证、不可逆地弃核”的方式彻底解决朝核问题。河野太郞还说，朝鲜需全面解决核导问题、绑架日本人问题是日本政府的基本立场，希望韩方在与朝鲜举行首脑会谈时将日方这种立场转达给朝方。

对此，康京和说，在无核化取得实质性进展前维持对朝制裁与施压也是韩国政府不变的立场，韩国政府明确地认识到发展韩朝关系与朝鲜无核化密不可分，且在以这种态度筹备韩朝首脑会谈。同时，康京和也指出，朝鲜表示不会在对话期间进行挑衅，维系对话势头对实现无核化也很重要。

免费试阅14天