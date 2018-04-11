韩未婚男女平均恋爱3.38次 收入越高交往次数越多

（早报讯）婚恋交友网站DUO日前面向1000名男女进行问卷调查，进行分析后发表《恋爱与幸福》认知报告，韩国未婚男女幸福指数为55.7分（满分100分），较去年提高0.35分，男性为54.7分，女性为56.65分。

韩国亚洲经济中文网援引调查结果报道，韩国未婚男女每周感到幸福的次数平均为2.93次，决定幸福的核心原因依次为经济稳定（41.3%）、健康（24.4%）、事业上的成功（14.4%）、与异性及家人之间的爱（16.2%）等。未婚男女的幸福指数和是否单身有密切关系，恋爱中的情侣，尤其是以结婚为前提的情侣，较“单身狗”们更为幸福。

正在恋爱中的男性和女性幸福指数分别为62.05分和62.43分；单身的男性和女性幸福指数为50.53分和52.45分。

报告还显示，韩国未婚男女平均与异性交往的次数为3.38次，年收入越高，与异性交往的次数越多。年收入在2000万韩元（约2.45万新元）以下的，与异性交往次数平均为2.16次；年薪在2000-3000万韩元的为3.49次；年薪在3000-4000万韩元的为3.85次；年薪在4000-5000万韩元的为3.82次；年薪在5000万韩元以上的为4.37次。

在恋爱、婚姻和生育中，未婚男女最为期待的是恋爱，其次是婚姻和生育，原因是“恋爱可以给予心理上的富足”。43.1%的男性和21.9%的女性认为在恋爱开始一个月后可以发生性行为，不赞成婚前性行为的意见仅占10.1%。

免费试阅14天