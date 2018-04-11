欧盟出台法律整顿炸薯条

（早报讯）从4月11日起，欧洲食品生产商、餐馆以及快餐店必须遵守欧盟对抑制丙烯醯胺（Acrylamid）做出的新规定。新规定的内容包括，薯条不能炸得过焦，白面包不能烤成深色。对烹炸好的薯条成品也有更高的标准，要求它们在制作过程中尽量少地生成丙烯醯胺。

丙烯醯胺一直被认为是致癌物质。含淀粉类食品在高温加热的过程中，最容易产生这一物质，比如炸马铃薯、烤饼干或者烤干糕。这一过程被称作“美德拉反应”，它赋予食品特殊香味以及松脆口感。

德国之声中文网报道，欧盟食品安全机构的科学鉴定证实，丙烯醯胺可能提高致癌风险。在这一背景下，欧盟去年开始制定新规，该法于去年12月11日生效，为期4个月的过渡期结束后，现在正式具备了约束力。

这一新规对食品生产和加工作了明晰的规定，例如要求食用马铃薯淀粉含量要低；储藏地的温度应超过6摄氏度以及湿度要较高；煎炸时油温尽量不超过168度。

怎样检验新规是否得到贯彻，这一任务落到欧盟各成员国的肩上。在德国，这一工作分摊到各地食品监管部门。检查人员抽查薯条，将它们带回实验室进行检测，观察丙烯醯胺含量是否超标。如果超标就给予警告；若继续超标，相关者将被勒令停止营业。

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