帅罗充当救世主 皇马惊险晋级

继夺冠热门之一的西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）昨天爆冷出局，止步欧冠联赛八强战后，另一西甲豪门皇家马德里（ Real Madrid）也险些遭遇滑铁卢，但最终在当家球星罗纳尔多（Ronaldo）的带领下，勇闯半决赛，保住完成三连冠的希望。

皇马在上周的欧冠八强赛首回合战役以3比0的绝对优势取胜，岂料今天凌晨（新加坡时间）却在主场伯纳乌球场（Bernabeu）遭遇意甲冠军尤文图斯（Juventus）的顽抗，让对手成功连扳三城，险些将比赛拖入加时战。所幸，葡萄牙球星“帅罗”罗纳尔多及时出手相助，在完场补足时间内攻入致胜的罚球。

虽然皇马最终以1比3输掉次回合较量，但仍以两回合总成绩4比3力挫“老妇人”，创纪录地连续第八次打入欧冠四强赛。

这是帅罗在本赛季欧冠联赛中连续第10场比赛有所斩获。

帅罗赛后说：“我的脉动飞速，但我依旧保持冷静，因为我知道那是决定性的一球。我们受苦了，我们必须把这场比赛当做教训，要意识到足球里任何情况都不能等闲视之，必须坚持战斗直至比赛结束为止。”

德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich）则在另一场欧冠八强赛次回合中与来犯的西甲劲旅塞维利亚（ Sevilla）以0比0踢和，最终以两回合总成绩2比1晋级半决赛。

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