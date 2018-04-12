筹备与韩美会谈？金正恩缺席最高人民会议

（早报讯）朝中社报道，朝鲜今天（12日）举行第13届最高人民会议第六次会议，但未提及国务委员会委员长金正恩与会消息，由此推测金正恩可能缺席此次会议。法新社的报道指出，金正恩可能在为韩国与美国首脑的峰会进行筹备。

韩联社报道，朝鲜最高人民会议主要审批国家预算决算、内阁工作，讨论和确定政策方向、人事组织等问题，金正恩在执政以来召开的8次会议中出席6次会议，缺席的两次会议为2014年9月和2015年4月举行的会议。

金正恩将于本月底同韩国总统文在寅会面，数星期后则会与美国总统特朗普会晤。

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