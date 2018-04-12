中菲侦破特大跨国制贩毒品案

（早报讯）12日凌晨5时，中菲两国禁毒部门通力协作，联手开展缉毒执法行动，在菲律宾八打雁省伊班市希俄索农场捣毁制毒工厂一处，分别在在菲律宾和中国福建省抓获犯罪嫌疑人7名和4名，缴获冰毒半成品和制毒原料及设备一批。

近年来，中菲两国禁毒部门保持良好合作关系，注重情报交流和执法合作。去年9月，中国福建警方掌握了一名香港复杂背景的毒枭指使他人，密谋从中国内地雇佣工人前往菲律宾设厂制造冰毒的线索，遂开展立案侦查。

新华社引述中国公安部12日的话说，中国国家禁毒委员会办公室、公安部禁毒局立即确立为公安部毒品目标案件予以督办，并联合香港警方采取综合措施，开展相关工作。两国禁毒执法部门并肩作战，密切协作，最终顺利锁定制毒工厂具体位置。中菲双方共同研究制定行动方案，最终于4月12日凌晨5时，果断采取抓捕行动，一举捣毁位于八打雁省伊班市希俄索农场捣毁制毒工厂一处，在菲律宾抓获犯罪嫌疑人7名（中国籍4名、菲律宾籍3名），在福建抓获犯罪嫌疑人4名，缴获冰毒半成品和制毒原料及设备一批。至此，这起特大跨国制贩毒案经过7个多月艰苦侦办，成功告破，一举打掉了这一跨国跨境制贩毒网络。

公安部相关负责人指出，毒品是人类公敌、世界公害，打击毒品犯罪没有国境边界。中国政府对毒品犯罪历来坚持“零容忍”的严厉打击态度。该案的成功破获，既彰显了中菲两国禁毒部门全力打击跨国毒品犯罪的坚定决心，也开启了中菲缉毒执法合作的新篇章。

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