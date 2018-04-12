印尼警方：假酒危机恐酿百死 全力扫荡

（早报讯）印度尼西亚的假酒危机已造成90人丧命，逾百人送医急救，警方预估死亡人数将增至百人，警方已下令总动员，矢言在这个月内扫荡完全国的假酒。

台湾中央通讯社引述《雅加达邮报》的报道说，印尼副警察总长沙夫鲁丁（Syafruddin）表示，印尼警方将在全国执行扫荡假酒的行动，有害人体的假酒在市面流通的情形必须立即终止。

他指出，“如果你计算全印尼的假酒受害者数目，我认为应该有100人，这很严重，已经太多人因此丧命。”

沙夫鲁丁指出，为了解决假酒危机，印尼当局必须扑灭假酒产品，警方必须找到猖獗的假酒流通及饮用的根源，犯罪者必须受到最严重的惩罚。

沙夫鲁丁进一步说明，他已给印尼各地警察订下目标，必须在本月解决假酒问题，要让假酒在印尼消失。斋戒月期间（5月17日至6月16日）印尼不会有任何假酒。

过去两个星期，在雅加达、西爪哇省和巴布亚省，已知至少有90人因误饮假酒中毒死亡，百多人送医急救，情况危急。这些病患主要送到雅加达及西爪哇省万隆市（Bandung）的医院。

警方指出，有嫌犯承认把防蚊液、止咳药和纯酒精混入私酿的啤酒。也有假酒供应商坦承把酒精、可乐和能量饮料混在一起酿酒。

印尼穆斯林人口逾85%，政府仍容许酒精类饮品在大城市发售，但对这些产品徵收重税，酒类产品价格高昂，不少人铤而走险，自酿酒品或购买黑市酒类产品，不过产品品质参差不齐，导致民众误饮假酒而丧命的事件频传。

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