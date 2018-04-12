全球商品贸易料强劲增长 贸易争端添风险

（早报讯）世界贸易组织周四发表年度预估称，全球商品贸易今年料增长4.4%，维持快速回升势头，但若贸易紧张局势进一步升级，则这种势头可能瓦解。

世界贸易组织（WTO）的预估称，全球贸易增长在金融危机之后的十年时间里一直乏力，每年平均增幅为3.0%。但去年增幅达到4.7%，远高于9月时预估的增长3.6%，预计2019年将进一步增长4.0%。

路透社引述世贸组织总干事阿泽维多的声明说:“如果政府诉诸限制性的贸易政策，尤其是针锋相对的过程，可能导致不可控的形势升级，这一重要进展可能很快受破坏，”

最近几周，美国与中国互相以数以百亿美元计的关税进行威胁，令人担心美国和中国政府可能将进行全面贸易战，而这将损害全球增长且扰乱市场。

世贸组织对2018年全球贸易的预估增幅处于其之前的预估区间顶部；去年9月时，世贸组织预测2018年全球贸易增幅在1.4-4.4%之间，最可能为增长3.2%左右。

该组织还称，根据当前的GDP预估值，最新预估将贸易增幅区间上修至3.1-5.5%，但”贸易限制政策持续升级可能导致该数据大幅下降。”

阿泽维多在记者会上称：”我再次强调，这些预估值并未将贸易限制措施大幅升级的可能纳入考量。”

“精准估算出(贸易限制政策)重大升级的影响是不可能的，但这方面的影响显然是严重的，”他说道。”较贫穷的国家受到的伤害可能最严重。”

免费试阅14天