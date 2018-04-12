禁化武组织：俄前特工斯克里帕利父女因神经毒剂中毒

（早报讯）禁止化学武器组织确定，俄罗斯前特工斯克里帕利父女受神经毒剂袭击。但该组织专家尚未指明其来源。

据报道，12日，禁止化学武器（禁化武）组织专家证实，在俄前特工斯克里帕利和其女儿尤莉娅中毒事件中，发现采用了神经毒剂物质。根据禁化武组织专家进行的测试，在英国索尔兹伯里事发地区收集的样本中发现了神经毒剂物质。

香港中国通讯社引述禁化武组织12日公布的文件中说，斯克里帕利父女所中之毒是“神经麻痹物质”。不过，报告未明确提到“诺维乔克”（Novichok），且表示不能判断毒剂的来源。该组织称，有关调查的细节，将会在另外的详细报告中进行陈述。

此前，禁止化学武器组织专家称，已结束了对索尔兹伯里事件的调查，已将其报告转交英国，并于12日将报告发送给该组织的所有成员国。

法新社的报道说，英国已经要求联合国安全理事会召开会议，商讨禁化武组织的此份报告。俄罗斯副外长谢尔盖·雷亚科夫12日说，俄罗斯需要研究这份报告。

另据报道，该事件中的女儿尤莉娅11日通过英国警方再发声明说，她已经婉拒俄罗斯驻英国大使馆提出的领事协助。尤利娅透露，目前她在安全地点接受保护，未完全康复，她的父亲仍然病重。尤利娅坚称：“除我们自己之外，没人能代表我或我父亲发言”。

3月4日，俄前特工谢尔盖·斯克里帕利（Sergei Skripal）及其女儿尤利娅（Yulia Skripal）昏倒在英国索尔兹伯里一座购物中心外的长凳上。英国政府方面称，导致斯克里帕利父女中毒的是A-234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关，俄罗斯对此坚决否认。俄前特工中毒事件，也造成俄与西方关系恶化，并互逐外交人员。

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