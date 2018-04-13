FBI前局长科米：特朗普像“黑帮老大”

（早报讯）美国联邦调查局（FBI）前局长科米把美国总统特朗普比喻为“黑帮老大”，指他“要求手下对他绝对忠诚，认为全世界都针对他，也对所有事情撒谎”。

特朗普去年5月开除科米，这一举动引起民主党人的愤怒，指特朗普试图妨碍对他的竞选团队是否与俄罗斯有勾结所进行的调查。

美国之音报道，科米在即将发行的回忆录中抨击特朗普无法分辨是非，没有道德操守，不顾忌真相，并称他领导国家是“由自负心所驱动，关心的是个人忠诚”。

他还指特朗普企图混淆执法与政治之间的界线，并且在他调查俄罗斯干预美国选举的问题上，试图向他施加压力。

科米题为《更高的忠诚：真相、谎言与领导力》的回忆录将于下周二（17日）发行，内容深入剖析科米与特朗普的紧张关系。

支持特朗普的共和党全国委员会周四在网上发起运动，抨击科米的新书缺乏可信性。

该委员会推出了一个新网站，名为“说谎的科米”（Lyin’Comey.com）。网站上登出过去批评过科米的民主党知名人士说过的话。

福克斯新闻报道，共和党计划对科米的新书进行事实查证，并把这个网站作为“快速反应”平台，以凸显科米任何的“错误陈述”或“矛盾之处”。

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