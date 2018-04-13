特朗普指前联调局局长科米是骗子

（早报讯） 美国总统特朗普继前联邦调查局（FBI）局长科米在他即将推出的新书中把自己比喻为黑手党老大之后，周五通过推特发文，指科米泄露机密情报，并在国会作证时撒谎，应当被检举。

科米的回忆录《更高的忠诚度：真相、谎言和领导人》（A Higher Loyalty: Truth, Lies & Leadership）将于4月17日发行。他在新书中称，与特朗普会面令他想起自己“早年担任检察官时面对的黑手党”。

特朗普显然对科米的新书内容大为光火，周五通过推特对科米展开骂战。他说：“事实证明，科米是个泄密者及骗子。华府几乎所有的人都认为他把工作做得一团糟，应该被开除。他后来确实被开除。”

特朗普还说：“他泄露机密情报，应当被检举。他在国会作证时撒谎。”

据报道，科米在新书中形容特朗普是个“不道德、不受事实与制度价值约束的总统”，并指特朗普的领导风格为“交易性、以自我为中心、强调个人忠诚”。

白宫和共和党担心，科米这本书将给争议不断的特朗普政府造成更大的打击。支持特朗普的共和党全国委员会周四在网上发起运动，抨击科米的新书缺乏可信性，还开设了一个名为“科米谎言”的网站。

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