法俄总统通电话就叙利亚局势交换意见

（早报讯） 法国总统马克龙与俄罗斯总统普京13日通电话，就叙利亚局势交换意见。

法国总统府当天发表公报说，马克龙在与普京通话时对叙利亚局势持续恶化表示深切担忧，并重申了法国在叙利亚问题上的优先选择，即反对恐怖主义、防止极端组织“伊斯兰国”死灰复燃。

公报还称，马克龙表示，希望建立负责任的国际核查机制，以防止化学武器的使用，并对相关行为进行惩罚。他希望法国和俄罗斯继续加强协商，为叙利亚带来和平与稳定。

另据克里姆林宫网站消息，普京当天在通话时强调，在叙利亚东古塔地区发生疑似化学武器袭击问题上，应继续展开细致和客观的调查。在调查工作结束之前，有关各方都应该避免做出毫无根据的指责，避免做出违反联合国宪章和后果难以预料的举动。

此外，消息称，双方对叙利亚政府邀请禁止化学武器组织专家赴叙调查的举动表示欢迎，并就为这些专家在叙活动提供支持的具体事宜交换了意见。

叙利亚首都大马士革东郊东古塔地区7日据称发生“化学武器袭击”事件。美国总统特朗普9日表示，美方在军事上有很多应对选项，将在24至48小时内决定如何回应。

叙利亚外交部11日发表声明，批评美国威胁对叙发动军事打击是鲁莽的、使局势升级的行为。

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