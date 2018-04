伊朗外交部(14日)强烈谴责由美国领导的叙利亚攻击行动,并表示华盛顿及其盟友必须为这次行动所引致的后果负责。

伊朗外交部发言人在官方声明中说:“美国及其盟友在没有实质证据,以及未等到禁止化学武器组织(Organisation for the prohibition of chemical weapons,简称OPCW)确定立场的情况下,就对叙利亚发动军事攻击,所以必须为这次攻击所引发的后果负责,这是毫无疑问的。”

