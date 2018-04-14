马哈迪：我没有The Loaf股份

（早报讯）马来西亚反对派希望联盟总主席马哈迪表示，他并未持有连锁面包店The Loaf任何股份。

马哈迪12年前投资并开幕的日式烘培连锁店The Loaf，4月12日突然宣佈旗下12家分店即日起全部结束营业，随即在网上引起热议。马哈迪昨晚在吉打武吉当卡垦殖民的政治讲座的记者会否认持有The Loaf任何股份。他表示，他目前只持有一家烟草公司及在国民投资机构（PNB）的股份。

他说，有关指他持有The Loaf股份的新闻都是假新闻。他也声称不知道The Loaf为何突然关闭。

然而，马来西亚公司委员会（SSM）资料显示，马哈迪截至今年3月7日仍持有The Loaf面包店股份，也是其中一名董事。该公司还有其他三名日籍股东及公司，即铃木治朗、元子资源有限公司及元子铃木。

The Loaf是马哈迪与日本籍合伙人铃木二郎投资的日式面包店。它2006年在吉打浮罗交怡德拉加海港公园烘帆船码头旁创设首家烘焙旗舰店，并斥资约300万令吉（约100万新元）聘请日本糕饼师主持。

马哈迪当时持有面包店51%股权，铃木二郎占49%股，平时也负责行政管理事务。他们把目标锁定在每年到访浮罗交怡的逾220万的游客。该公司2007年也在首都吉隆坡的柏威年广场开设首家分店，并陆续进军东南亚市场。

国阵策略通讯局副主任司徒忠日前在面簿贴文指The Loaf面包店开张营业至今都在亏钱，几乎每年都亏损逾百万令吉，这只要是由于员工薪金和租金成本高昂。

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