马智库：大派援金显示生活苦

（早报讯）马来西亚大选投票日日益接近，执政党国阵也陆续在全国各地派发各类援金及其他“大选糖果”。受益民众虽然领得不亦乐乎，但学者指当局大派援金正好显示民众生活艰难。

马来西亚国会属下智库政改研究所（KPRU）执行总监王维兴表示，当局今年分派的一马援助金金额已占去年消费税税收的13.9%。首相纳吉4月7日宣布一马援金增设新类别及对原有类别加码后，当局派发的一马援金金额将占去年消费税税收的26.6%。

纳吉上个月曾透露，消费税去年为政府带来450亿令吉（约153亿新元）收入。若按此推算，当局今年派发的各类援金数额约达120亿令吉（约41亿新元）。

王维兴昨天发布声明表示，政府花费巨款分派援金，其实反映了消费税导致民众生活更艰苦。他不满当局指民生困苦与消费税无关。

他说：“政府一再推卸责任，说生活费提高无关消费税。例如副首相阿末扎希表示，中间人才是物价上涨原因。国内贸易及消费部长韩沙再努丁则指造成物价上升的是令吉汇率浮动及运输费增加等其他因素。”

王维兴说，尽管政府及多名部长声称当地生活费提高无关消费税，但是智库的研究发现实施消费税之后的影响，包括物价上涨及生活费提高，老百姓生活负担加重，低收入群体特别深切感受这种压力。

他表示：“老百姓已经水深火热，但政府仍只关注消费税每年带来多少税收，始终没能提出具体措施去全面而有效地控制消费税的冲击和影响。

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