慕尤丁宣布将在柔北甘蜜上阵

（早报讯）马来西亚前副首相及土著团结党主席慕尤丁宣布将在柔佛北部礼让县的甘蜜区州议席上阵，准备一旦希望联盟让柔佛“变天”后出任州务大臣。

他也预料将继续驻守“老巢”巴莪国会选区，因此他这次大选相信将同时竞选巴莪区国会议员及甘蜜区州议员。这将让慕尤丁在希盟成功入主布城后出任部长。若希盟拿下柔佛，他也可出任大臣。慕尤丁还在巫统时，曾在1986年至1995年期间担任柔州大臣。

慕尤丁昨天到甘蜜大街演说时表示：“刚才我提到甘蜜州席。朋友告诉我，你可以去问问甘蜜市的朋友，探探选情。好吧，我会在这里竞选。”

据《东方日报》掌握的可靠消息，慕尤丁由始至终都以留守巴莪为首选，对于该兼打哪个州席则态度保留。消息表示，希盟友党曾建议慕尤丁攻打丁能州议席，以协助民主行动党夺下拉美士国会议席。但慕尤丁走访柔北各选区聆听基层意见后，对出战甘蜜州议席的意愿更高。

根据选举委员会《2017年第四季选民册》，巴莪国会议席共有选民5万1618人，其中马来选民佔66%，华人选民佔30%，印印裔与其他选民近4%。甘蜜州议席的选民总人数则有2万2764人，马来选民佔59%、华人37%，印裔及其他佔约4%。

慕尤丁1978年当选麻坡巴莪区国会议员，接下来六届大选都顺利连任，至今已经40年。他在巫统的人脉以及在麻坡地区的几十年经营，让他在当地拥有强大影响力。2016年他遭巫统开除后，其“政治门徒”沙鲁丁10月就以柔叻区州议员身份加入土团党，并导致国阵首次失去柔佛州议会的三分二优势。

甘蜜州议席2013年大选时则是国阵的“危险区”，原任州议员阿苏占当时仅以310票险胜。希盟因此认为慕尤丁在甘蜜上阵的胜算不低。

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