报告：韩国夫妻学历趋同 低娶大减下嫁暴增

（早报讯）赚钱养家的女人越来越多，但社会制度和国家政策仍然停留在男主外女主内的年代，成为抑制韩国妇女生育意愿的一大因素。

韩联社引述韩国保健社会研究院15日的报告说，2015年，夫妻学历相当的韩国家庭占总数的78.5%，学历夫高妻低的比例为11%，妻高夫低的比例为10.5%。而1970年男女学历相当、男高女低、女高男低的比例分别是58.1%、41%、0.9%。

1970年男高女低比例（41%）远大于女高男低（0.9%），是因为男性的受教育水平普遍高于女性。但35年来女性受教育水平大大提高，女高男低的比例由1970年的0.9%增至2015年10.5%，增加10倍以上，男高女低的比例则由41%减至11%，减至原来的近1/4，男女相当的比例也由58.1%明显增加到78.5%。

报告指出，女性对家庭的经济贡献变大，但韩国社会对女主内的期望没有相应减少，仍然认为应由妻子负起操持家务养儿育女的主要责任，兼顾工作和家庭缺乏制度支撑，让许多育龄妇女在生与不生之间迟疑不决。

报告建议，政府朝着支持夫妻平等的方向调整政策，从制度上保障男性积极参与育儿和家务，改变长时间劳动的社会风气。

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