马哈迪改口承认持有The Loaf股权

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪前天否认持有The Loaf日式面包烘培店股权，但他昨天改口承认自己是The Loaf的股东。他原本打算出售该公司以筹集大选竞选资金，无奈却找不到买家而只能结束营业。

马哈迪昨天在浮罗交怡出席拜票活动期间接受新加坡《海峡时报》采访时透露，他找不到买家接手The Loaf，自己又无法承担公司的亏损，因此只能停止营业。

至于为何找不到愿意接手的买家，马哈迪指这是政府造成的。他曾找到一名买家，但“税收局立即到那人那里，并要那人支付大量税款”。

马哈迪说，脱售The Loaf的金额“不算很大，但我们完全没有竞选资金”。他指“这是政府打压人民的其中一种方式，以阻止人民支持反对党”。

他说：“所有人都被迫远离我，我所有朋友都无法见我。他们一旦见我，税收局就找上门并有所要求。”

马哈迪12年前投资并开幕的日式烘培连锁店The Loaf，4月12日突然宣佈旗下12家分店即日起全部结束营业。他次日在记者会否认持有The Loaf任何股份，并表示任何指他持有The Loaf股份的新闻都是假新闻。他也声称不知道The Loaf为何突然关闭。

马来西亚公司委员会（SSM）资料显示，M&M Consolidated Resources有限公司（The Loaf）共有四名董事，马哈迪夫妇及铃木二郎2005年2月8日就成为该公司董事。另一名董事铃木素子则在2010年6月30日加入。

据《星洲日报》报道，The Loaf在2016年财政年的收入有2261万零165令吉（约764.5万新元），但税后却亏损高达557万3027令吉（188.4万新元）。

免费试阅14天