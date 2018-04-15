世界银行5亿美元支持埃及改革教育

（早报讯）世界银行近日表示将向埃及提供5亿美元贷款，以支持埃及为期五年的教育改革计划。

据新华社援引埃及媒体报道，世界银行在声明中说，这笔贷款的用途将包括：让50万名埃及儿童接受高质量学前教育；建立完善可靠的学生评价和考试制度；培训50万名教师和教育官员，提高教育系统人员能力；在教学中引入现代科技，为1500万埃及学生提供数字化学习资料。

教育改革计划是埃及“2030愿景”可持续发展战略的重要一环，对实现埃及的社会转型至关重要。

埃及投资和国际合作部长萨哈尔表示，民生投资是实现经济全面发展的一把钥匙，欢迎世界银行支持埃及的教育改革。她说：“这是一次战略机遇，政府决心通过发展教育，培养出新一代有生产力、有技术、具有国际竞争力的人才。”

埃及教育部长塔里克说，2018年将是埃及教育新征程的起点，目标是让埃及学生具有建设社会所必需的学习、思考和创新能力。他感谢世界银行在新征程上与埃及同行。

世界银行埃及、也门和吉布提事务负责人阿萨德说，改善埃及学生的学习条件将帮助他们以后能够从事更高报酬和技术性的工作。这将对提高生产力、促进经济发展有极大作用。

世界银行目前在埃及共有16个贷款项目，资金总额约66.9亿美元。

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