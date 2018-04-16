朝金家“女将”频出现外交舞台引关注

（早报讯）在半岛局势迎来转机的大背景下，朝鲜国务委员会委员长金正恩的妻子李雪主、胞妹金与正频繁亮相外交性场合，朝媒也“破例”报道她们的单独公开活动，受到关注。

据韩联社报道，李雪主本月14日与劳动党干部一起观看中国艺术团演出，此前李雪主通常陪同金正恩观看演出，此次独自亮相公开场合。随后，朝媒详细报道相关消息，并把她称为“尊敬的女士”，强调其第一夫人的地位。

金正恩2012年执政后，李雪主陪同金正恩现身朝鲜内部活动，在对外活动中很少露面。不过，最近她把活动范围延伸至对外交流活动，不久前陪同金正恩访问中国，还观看韩方艺术团平壤演出等。

金正恩胞妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正也频繁现身外交公开活动。金与正本月14日在平壤机场迎接访朝的中国艺术团团长、中共中央对外联络部部长宋涛，还访问宋涛下榻的酒店，为朝中关系改善发挥积极作用。

朝中社、《劳动新闻》等朝鲜媒体也竞相报道金与正的外交活动消息。其间朝媒常常报道朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海、内阁总理朴奉珠等劳动党常务委员级别人士的单独活动，单独报道第一副部长的公开活动实属罕见。

金与正今年2月还率领朝鲜平昌冬奥高官团访问韩国，与韩国总统文在寅会面。她向文在寅转交金正恩的亲笔信，还邀请文在寅访问平壤，彰显了她在朝鲜的政治影响力。

朝鲜高级官员出身的一名脱北者分析称，朝鲜已故领导人金正日时代落幕，此前朝媒几乎没有报道第一夫人的对外活动，也未报道领导人胞妹的外交活动。金正恩可能鼓励李雪主和金与正露面公开活动，凸显其追求和平的形象。

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