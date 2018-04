(早报讯) 英国指叙利亚和俄罗斯阻止独立化学武器专家进入遭可疑气体袭击的杜马市。

美国有线电视新闻网报道,禁止化学武器组织(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,简称OPCW)实况调查小组在美国、英国和法国4月7日对杜马市进行袭击的星期六抵达叙利亚,试图进行调查。

据英国禁化武器组织特使彼得威尔逊的说法,截至星期一,该调查团队仍未获准进入受气体袭击的基地。

据俄新社报道,俄罗斯副外长里波夫科说,该队是因为周末所发生的空袭才会受到延误。

禁止化学武器组织在叙利亚的任务,是为了确认杜马市袭击中是否使用禁用物质。

对此,叙利亚及其强大盟友俄罗斯强烈否认指控。

