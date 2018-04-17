美开发可控、低毒的抗癌疗法

（早报讯）美国研究员进行的小鼠实验发现，通过化疗与“人造抗体”联用，可靶向杀死小鼠体内的前列腺肿瘤，且不伤害健康组织，未来有望用于治疗人类癌症。

新华社报道，周一（16日）发表在美国《国家科学院学报》月刊上的这一研究表明，用人工合成的一种“核酸适配体”替代抗体，可以实现抗体的靶向功能，且不产生毒性。

论文高级作者、杜克大学教授萨伦格说，与抗体相比，核酸适配体的优势在于可以对其去向和功能进行更有效控制。

生物体自然产生的抗体可以攻击病毒或细菌等病原体，最近发展起来的抗癌疗法尝试将化疗与抗体联用，开发出抗癌免疫疗法，但该疗法容易导致人体产生炎症反应及其他副作用，原因是抗体会在癌症细胞以外诱发免疫反应，其强度很难控制。

核酸适配体是一段脱氧核糖核酸或者核糖核酸序列，可以像抗体一样靶向癌症细胞。此次实验中，研究人员合成出一种名为E3的核酸适配体，可选择性靶向前列腺癌细胞。

研究人员将E3核酸适配体与小剂量高毒性化疗药物注入长有人类前列腺肿瘤的小鼠体内。结果发现，接受治疗的小鼠最多存活74天，而没有接受治疗的最多存活46天。

另外，研究人员还开发出能够解除联用药毒性的解毒剂，可以避免正常细胞被杀死的意外情况，使联用药更加安全可靠。

研究人员接下来计划进行更多动物实验，并尝试将这种疗法用于治疗其他癌症。

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