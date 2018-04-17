联合国：性暴力仍用作战争与压迫手段

（早报讯）联合国常务副秘书长阿米娜·默罕默德在联合国安全理事会上指出，今年， 在缅甸和其他冲突地区，大范围的性暴力威胁再次用作推进军事、经济和意识形态目标的手段，并导致大规模流离失所。无论是男性还是女性，都在冲突中遭受了性暴力。性暴力也是拘留者通常遭受的酷刑之一。然而，总体来说，妇女和女孩不成比例地受到影响。基于性别的歧视是导致大部分性暴力罪行的无形因素。

阿米娜·默罕默德16日在安理会有关冲突中性暴力问题的年度公开辩论中发表讲话时说，去年，她与秘书长冲突中性暴力问题特别代表普拉米拉·帕腾访问了尼日利亚和刚果民主共和国。在这两个国家，性暴力对幸存者和他们的家人和社区带来了深刻而持久的后果。因强奸而出生的孩子往往受排斥在社会边缘。

阿米娜·默罕默德强调，作为其保护平民任务的一部分，联合国维和人员在保护人们不受性暴力侵害方面更加警觉。

安理会此次辩论的主题是“通过赋权、性别平等和诉诸法律来防止冲突中性暴力”。会议围绕秘书长关于这一问题的年度报告进行讨论。

秘书长冲突中性暴力问题特别代表普拉米拉·帕腾指出，根据这份报告，去年，性暴力仍用作战争、恐怖主义和政治压迫的手段。贩卖妇女和女童以进行性剥削让战斗分子和武装组织获得暴利。

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