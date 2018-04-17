（早报讯）韩国著名影星崔银姬病逝，享年91岁。这名亚太影后最轰动的遭遇就是在上世纪70年代于香港拍片时遭朝鲜特务绑架送到平壤。崔银姬曾忆述，已故朝鲜领袖金正日当时这么做，似乎是为了给丧偶孤单的父亲金日成续弦。

崔银姬周一因慢性疾病去世。崔银姬的家人透露，母亲当天在医院接受肾脏透析治疗，当时情况已经危急。

崔银姬1953年跟著名导演申相玉结婚，是韩国影坛知名银色夫妻，当年两人合作的电影《红巾特攻队》在60年代初轰动亚洲。

崔银姬1978年在香港浅水湾拍片时被朝鲜特务绑架至平壤，同年7月申相玉也被绑架至平壤。崔银姬被绑五年后，才与申相玉在平壤首次见面。他们曾被要求制作电影及推动朝鲜电影业发展，为朝鲜拍摄了《不归的密使》、《盐》等10多部电影。崔银姬1985年拍了《盐》这部电影，夺得莫斯科电影节最佳女主角奖。

金正日让他们到欧洲拍片，两人曾到东柏林去勘外景谈合作，1986年他们利用去维也纳公干的机会，坐计程车直接开进了美国大使馆寻求庇护，终于取得自由。两人之后在美国定居，1999年才回到韩国。

崔银姬接受媒体采访爆料说，金正日绑架他们除了为发展朝鲜电影之外，似乎是为了给丧偶孤单的金日成作续弦。

免费试阅14天