马国“巫师王”宣布大选挑战副首相

（早报讯）曾以椰子等道具作法协助寻找马航MH370失联客机的“巫师王”依布拉欣，今天向副首相阿末扎希下战书，宣布将以独立人士身份竞选霹雳州峇眼拿督国会议席，并声称有强大后盾，有信心胜出

这意味着峇眼拿督国席可能会出现“王对王”对决，只不过此王为“巫师王”。

68岁的依布拉欣在三名保镖陪同下，在怡保一家酒店召开记者会说，他有27名来自企业界的朋友将以独立人士身份在全国各选区上阵；他们不怕失去按柜金，因为大家都有备而来，财力方面没有问题。

他说，他的55岁朋友力曼（商人）也宣布以独立人士身份出征邦咯州席，挑战原任州议员霹雳州务大臣赞比里。

依布拉欣也发表“竞选宣言”，声称一旦中选，未来五年将把国会议员薪酬全数捐给峇眼拿督子民基金，协助穷苦子弟及作为教育用途，同时也会给选区各族学生120令吉、单亲妈妈800令吉、残障人士1500令吉、筹备结婚的年轻人可获4000令吉。“我还会再拿出5亿令吉，服务峇眼拿督选民。”

依布拉欣自称是一个马来自卫术团体主席，他说，虽然他是安顺人，但他选择在峇眼拿督上阵，因为他在当地认识许多人，尤其是马来武术徒弟已答应给予支持。

他说，一旦他中选，也会在峇眼拿督设立更多可兰经诵读学校及传统宗教学校，让峇眼拿督县成为宗教学识中心；另外也会设立更多马来武术场让峇眼拿督子民免费学习。他认为，学习马来武术可让各族孩子远离毒品、飙车和社会问题。

他强调，上阵是自己的意愿，并非受到任何人胁迫，他早在一年前已经做好准备。

依布拉欣在MH370客机失联后，到机场及海边使用椰子、藤篮、船桨作法，祈求客机的残骸及乘客遗体被寻获，让马来西亚成为了国际笑柄。

去年3月，因朝鲜最高领导人金正恩胞兄金正男遇刺身亡，马国及朝鲜关系陷入紧张，依布拉欣再次在海边“作法”，声称这么做能在朝鲜可能发动攻击时拯救马国。当时依布拉欣带着两个椰子、充当望远镜的两根木棍、一条毯子和一碗海水，与两名弟子在海边作法，宣称要以仪式软化朝鲜领袖金正恩的心，不要攻击马国的视频在网上疯传。

他也曾到吉隆坡中央医院太平间外“拿竹棒”作法，声称祈祷朝鲜和马国关系友好，让死者金正男得以安息。

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