美国国会将提授权动武法案

（早报讯）美国参议院宣布将提出一项授权动武的立法草案，以对付在伊拉克、叙利亚等地的武装组织。这项酝酿多时的新法案，被视为国会要向白宫夺回动武权的行动。

拟议中的新法案没有授权美国向任何国家包括叙利亚展开军事行动，也没有对军事行动设定期限，不过要求总统就新的军事行动，向国会做出报告，并允许议员投票表决是否支持或反对。新法案也建议国会对此每四年检讨一次。

共和党和民主党的议员们多年来早已心生不满，认为国会过往在军事上把权力拱手让给共和党和民主党的总统。总统特朗普几天前下令空袭叙利亚境内的化学武器目标就在国会中引起反弹。民主党人抨击特朗普绕过国会打击叙利亚是“非法”的，指总统在采取军事行动前必须提出详细计划，并寻求国会批准。

2001年美国发生九一一事件之后，国会同年通过一项军事力量授权法案，以对付卡伊达及其他相关组织。到了2002年，国会通过另一项授权动武法案，让美国向伊拉克发动战争，也为之后的一系列军事行动提供法律依据。这两项法令都没有为军事行动设定期限。

新法案如获通过，在正式生效120天后，2001年和2002年的两项军事力量授权法将作废。

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