IMF维持全球增长预估 须防贸易冲突风险

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）17日发布报告，预计今明两年世界经济增速都将达到3.9%，但警告贸易冲突可能令全球增长脱轨。

新华社报道，IMF的报告显示，2017年全球增速达3.8%，创下2011年以来最快增速。报告预计，今明两年全球增速都将进一步提升至3.9%，与今年1月的预测值相同。

IMF预计，2018年发达经济体增速为2,5%，其中美国经济增速为2.9%，欧元区为2.4%，日本为1.2%；新兴市场和发展中经济体2018年增速预计为4.9%，其中，中国经济增速为6.6%。

IMF首席经济学家奥布斯特费尔德说：“世界经济持续展现出广泛动能，但在这一积极背景下，同样广泛的贸易冲突前景却呈现一幅不和谐的图景。”

奥布斯特费尔德警告，贸易限制措施和反制措施可能削弱信心，并导致全球增长脱轨。他表示，近期的贸易紧张局势由美国挑起，但对减少美国贸易逆差却收效甚微。而且，美国近期出台的减税和加大财政开支举措反而会扩大美国经常账户逆差。

他说，解决国际贸易问题有赖于以规则为基础的多边框架下的争端解决机制，并指多边合作对于解决国际贸易所面临的挑战不可或缺。

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