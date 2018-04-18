古巴领袖劳尔交权 卡斯特罗朝代成历史

（早报讯） 古巴18日举行新一届全国人民政权代表大会，已故革命领袖卡斯特罗（Fidel Castro）之弟、86岁的国务委员会主席劳尔（Raul Castro）将把权力移交首位非来自其家族的新世代领袖，卡斯特罗家族执政近六十载的时代由此终结。

两天的大会在新加坡时间18日晚9时揭幕，605名代表将选举集国家元首、政府首脑及军队总司令的国务委员会主席及31位委员会成员。投票日正好是“猪湾事件”57周年，别具历史意义。今后古巴方兴未艾的市场改革能否延续，将成为继任人最大挑战。

劳尔退位后，料由57岁的现任国务委员会副主席迪亚斯－卡内尔（Miguel Diaz-Canel）接棒，但劳尔仍留任影响力举足轻重的共产党第一书记至2021年，以确保政权过渡顺利，同时抵御党内反对经济改革的保守声音。

迪亚斯－卡内尔将成为古巴首位革命后出生的领袖，他作风低调，曾任中部比亚克拉拉省（Villa Clara）第一书记。

香港《苹果日报》引述当地政治学者莫拉莱斯（Esteban Morales）说，他预计，劳尔今后仍将担当精神领袖角色，而迪亚斯卡内尔将集中处理“非常複杂及困难”的实务。迪亚斯卡内尔预料会继续推行现代化经济政策，惟美国总统特朗普对古巴复行禁运，使古巴改革之路荆棘满途。

古巴已故领导人菲德尔·卡斯特罗于1959年发动古巴革命以来，美国试图通过经济制裁、制造猪湾事件、行刺卡斯特罗等一系列反古巴行动来推翻卡斯特罗领导的政府。

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