德国经济现警讯 景气指数2012年11月以来最低

（早报讯） 周二公布的一项调查显示，4月德国投资者信心恶化，反映了经济数据低迷，且中美贸易争端可能对德国经济造成损害的担忧情绪升温。

路透社引述德国智库ZEW称，其月度调查报告显示，4月经济景气指数连续第三个月下降，跌至负8.2，为2012年11月以来最低。路透调查分析师预估为负1.0。

4月经济现况指数从上月的90.7微幅降至87.9。路透调查分析师预估为88.0。

据彭博社报道，德国工业生产急剧下降，加上信心指标重挫，促使一家智库拉响了欧洲最大经济体衰退风险的警报。

总部位于杜塞尔多夫的宏观经济政策研究所(IMK)称，未来三个月德国经济衰退的危险在4月份“显著”上升，概率从3月份的6.8%暴增到32.4%。

该研究所的指标目前是橙色--交通信号灯的中间灯号--是2016年3月以来头一遭。它涵盖过去曾显示下滑的一系列数据，包括工厂订单、商业信心和利差。IMK指出，风险在于来自金融市场的不确定性可能对实体经济产生自我加强的效应。

研究所的报告说：“金融市场波动几个月来很明显，现在还伴随着市场情绪明显恶化，且限制了生产。最近已成为一个週期结束阶段的典型现象……这种恶性循环是否已经开始，目前还不清楚。”

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