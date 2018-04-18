英失业率降至逾四十年新低 但薪资增速不足

（早报讯）英国周二公布的官方数据显示，尽管失业率降至1975年以来最低水准，但薪资增速仍没能赶上通胀率；不过薪资增长低于预期不太可能阻碍央行下个月升息。

自2月以来，英国央行就已关注就业市场趋紧，认为那有可能致使通胀高于目标，除非利率升得比年初时预期要快。

路透社引述周二公布的数据报道，截至2月的三个月，平均每周薪资所得较上年同期增长2.8%，持平于截至1月的三个月，但不及路透调查预估中值的增长3.0%。

而同期消费者物价指数衡量的通胀率则为2.9%。

英镑在数据出炉后下跌，但分析师几乎都认为，该数据不会阻止大多数英国央行决策者在下个月的政策会议上投票支持升息至0.75%。

“该报告的大量细节显示，就业市场仍在收紧，”Investec分析师Philip Shaw表示。

失业率意外降至4.2%，创1975年5月以来最低。处于劳动年龄的英国人就业率升至75.4%，创1971年有记录以来最高。

强劲的就业数据与经济其他领域更为低迷的情景形成鲜明对比。

家庭支出是英国经济的主要推动力，但薪资增长缓慢和通胀跳升对英国家庭造成双重打击。

国际货币基金组织(IMF)周二将今年英国经济增长率预估上调至1.6%，但这低于英国的历史增长率以及IMF对大多数发达经济体今年的增长预估。

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