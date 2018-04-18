西南航空飞机引擎爆炸 乘客纷赞扬女机长

（早报讯） 美国西南航空公司一架波音737客机飞行途中因引擎爆炸紧急降落在费城机场，导致一死七伤。乘客讲述当时的惊险情况，又大赞女机师救了全机人。

联邦航空局表示，机师通报指一个引擎、机身及至少一个窗受损，又报称有部件失踪，穿了一个洞，有人差点儿被吸出机舱外。电视片段显示，客机左引擎外壳损毁严重，该引擎附近一个窗破了。

《苹果日报》引述坐在机尾的乘客布尔曼（Amanda Bourman）说，她在睡梦中被巨响吵醒，见到氧气罩从天花掉下，有乘客哭泣，

布尔曼说，客机降落一刻大家都在叫喊，安全着陆后，乘客纷纷鼓掌赞扬机员英勇，感谢救命之恩。她见到医护人员用心脏去颤器为一名女子急救，一名戴牛仔帽男子赶去挡住破窗。

事后证实，控制客机安全降落的是女机长舒尔茨（Tammie Jo Shults）。她曾是美军机师，驾驶过F18战机，1993年退伍后加入西南航空公司。丈夫亦是机师，二人育有两个孩子。

有乘客表示，客机降落后，舒尔茨与乘客交逐一交谈。该乘客赞舒尔茨是真正美国英雌，幸得她智勇双全，令客机安全降落。

乘客马丁尼兹（Marty Martinez）事发时作短暂的面簿直播，说“我们似乎正在下坠！”他事后向美国有线新闻网络表示，事发时物件从破窗飞走，一名女乘客也被吸过去，附近的乘客把她拉住。客机安全降落后，他拍下了破窗图片。

乘客特兰钦（Matt Tranchin）说事发时听到巨响，在他前三排有玻璃碎裂，空中服务员赶至，引起混乱，“所有人都涌向穿洞的位置”。他表示嗅到烧焦味，通风系统有灰喷出，客机开始下坠，空服都难掩惊慌，“有人从破窗望向引擎，都哭起来”。

美国国家运输安全委员会说，事故致一名乘客死亡，引擎会运走作详细检查。委员会主席萨姆沃特（Robert Sumwalt）说，此次事故是2009年以来首次有乘客在美国的航空公司客机上死亡。

此前，西南航空公司称，周二发生致命引擎爆炸事件的飞机刚在周日进行了检查，并未发现飞机或引擎有任何问题。

路透社引述西南航空总裁凯利说，此次事故是公司51年历史上的第一次。他说，他已经联系死者的家人，但尚未联络上。

西南航空公司发表的声明说，这架从纽约飞往达拉斯的客机上共有143名乘客和5名机组人员。飞机降落后，乘客借助充气滑梯撤离机舱。

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