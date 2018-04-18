美国批准首款治疗罕见佝偻病的新药

（早报讯）美国食品和药物管理局17日批准了治疗一种罕见遗传性佝偻病的新药，这是该机构批准的第一种用于治疗成人和一岁及一岁以上儿童慢性进行性肌肉骨骼疾病——“Ｘ连锁低磷酸盐血症”的药物。

“Ｘ连锁低磷酸盐血症”（x-linked hypophosphatemia，简称XLH ）的主要症状是血液中磷水平低，从而影响儿童和青少年骨骼生长发育，使患者终身面临骨盐沉积问题。罹患这种病的儿童会出现腿部弯曲变形、身材矮小、骨痛及严重牙痛症状，成人患者还会出现关节疼痛、行动困难、牙龈脓肿和听力损失等多种不适及并发症。

这种名为“Crysvita”的药品是一种抗纤维母细胞生长因子－23人源单克隆抗体。骨细胞分泌的纤维母细胞生长因子－23（FGF23）负责调控血浆中的磷酸浓度，可抑制近端肾小管中钠磷转运蛋白的表达，从而减少磷酸再吸收。

新华社引述美药管局药品评价和研究中心的朱莉·贝茨说：“这种疾病不同于其他佝偻症，维生素D疗法对它无效。药管局批准的首款针对这种疾病的治疗药物，对罹患这种严重疾病的人而言是一个真正的突破。”

临床试验显示，在每月使用一次这种新药的成人受试者中，94％的人血液磷水平达到正常，这一比例远高于服用安慰剂的控制组的8％。在每两周使用一次该药物治疗的一岁及一岁以上儿童受试者中，94％以上的人血液磷水平恢复正常。

今年2月，该药已获得欧盟有条件批准上市。

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