马国将检测人造牛油 确定是否含致癌物

（早报讯）针对香港消费委员会化验发现有18种人造牛油含有基因致癌物质环氧丙醇的事件，备受大马卫生局食品安全和品质组关注，并准备对市场上的人造牛油进行检测。

该局发言人向《南洋商报》说，他们还在确定市场上的人造牛油，是否与香港消委会测试出有问题18种人造牛油相同。

卫生局会进行检测及掌握进一步详情后公布进展。

马来西亚杂货商联合总会署理会长锺志海说，国内大部分杂货店或迷你市场都没有出售这18种人造牛油。“我们出售的多数是本地植物油制造的人造牛油，另一种则是从纽西兰进口的一般牛油。”

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