库德洛：美国欲与日本缔结自由贸易协定

（早报讯）美国特朗普政府掌管经济政策的国家经济委员会主任库德洛表示：“希望在某个时间点与日本缔结自由贸易协定（FTA）。”关于跨太平洋伙伴关系协定（TPP），他重申美国重返的条件是重新谈判。

据分析，特朗普总统可能在17至18日与日本首相安倍晋三会谈时表达上述想法。特朗普17日晚在社交网站“推特”上对日本寻求的重返TPP表示消极态度称“双边协定更为有效”，对缔结FTA表达意愿。关于日本是否将成为美国钢铁和铝产品进口限制的豁免对象，库德洛预计两国首脑也将就这一问题展开磋商。

日本共同社的报道说，特朗普17日与安倍会谈时在媒体面前强调：“日本从美国购入许多防卫装备，美国则从日本购买大量汽车等。不过在贸易方面还有必须磋商的事”，意在要求日本为削减美国贸易逆差作出更大努力。

库德洛17日于日美首脑会谈前在美国南部佛罗里达州棕榈滩对媒体说，TPP“必须是符合美国利益的协定”，并称“现阶段特朗普并不相信重返符合美国利益”。

特朗普政府正在谨慎探讨是以重新谈判为条件重返日本等11国加入的TPP，还是与日本缔结双边FTA。不过，日方既反对重新谈判TPP，也对与美国的FTA谈判持消极态度。

基于上述情况，库德洛表示“在贸易问题上与日本存在意见分歧”，流露出无论是重新谈判TPP还是美日FTA都不会轻易实现的想法。

特朗普12日在白宫召开的会议上再次对重返TPP表示出兴趣，并指示在座的库德洛及美国贸易代表办公室（USTR）代表莱特希泽开始就此进行探讨。

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