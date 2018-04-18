科米：特朗普领导风格“酷似”帮派老大

（早报讯）美国联邦调查局前局长科米（James Comey）周二（17日）对深夜脱口秀主持人科尔伯特表示，美国总统特朗普的领导风格”酷似”帮派老大。

路透社报道，科米上CBS电视台”深夜秀”宣传他的自传回忆录”A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership”，这本书于美国时间周二午夜开始发售。

科尔伯特（Stephen Colbert）问科米，他怎么会在书里形容特朗普身边的人像个帮派或是”黑手党”。科米答道：“他的领导风格实际上酷似(帮派老大)。”

“我的意思不是特朗普会去打断人的腿或是欺负小店老板。我的意思是，他在领导人的时候，俨然就像是帮派老大。”

科米说，特朗普的生活中似乎缺乏成为合乎伦理的领导人所必须要有的外部参照点，比如宗教信仰或是历史传承。

科米还补充称，如果特朗普身边围绕着可作为外部参照点的人， 那他可能成为一位更合乎伦理准则的领导人。

“但对此我并不乐观，”科米说。他在节目中身着黑衬衫，休闲裤和灰色西装外套，表现得很放松。

去年5月，科米被特朗普解职，当时，联邦调查局正在调查通俄门事件。

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