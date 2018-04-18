特朗普证实中情局局长与金正恩会面

（早报讯）美国总统特朗普周三证实，中央情报局局长蓬佩奥已和朝鲜领袖金正恩会面，两人的会谈非常顺利，并建立了良好关系。

特朗普在推特上说：“蓬佩奥上个星期和金正恩在朝鲜会面。会谈进行得非常顺利，建立了良好关系。目前正在制定峰会的细节。”

他也补充说：“无核化对世界而言将是件大事，对朝鲜也是一件大事！”

此前，有知情人士透露，为筹备特朗普和金正恩即将举行的峰会，已有高级别美国官员与金正恩举行了直接交谈。不过，这位知情人士拒绝透露参与会谈的美国官员的身份，只是说他们的“级别非常高”。

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