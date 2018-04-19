日美首脑同意为公正贸易启动磋商

（早报讯） 正在美国访问的日本首相安倍晋三18日下午在佛罗里达州棕榈滩同美国总统特朗普举行第二天的会谈。两国首脑同意为印度太平洋地区的发展启动“以自由、公正且相互贸易为目标的日美磋商”。

据共同社报道，安倍称，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）“对日美而言是最好的”。他强调维持自由贸易体制的重要性，还就美国的钢铁和铝进口限制要求把日本排除在适用对象之外。

另外，特朗普当天在与安倍举行的联合记者会上表示，希望美朝首脑会谈取得成功。

他还称，为了使日本绑架受害者回国，“承诺付出最大限度的努力”。

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