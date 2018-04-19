英俄互指对方就俄前双面间谍事件说谎造谣

（早报讯） 应英方要求，禁止化学武器组织（禁化武组织）执行理事会18日在海牙召开特别会议，讨论该组织对俄罗斯前情报人员斯克里帕尔在英国中毒事件的毒剂分析报告。英国和俄罗斯代表发言各执己见，互指对方说谎造谣。

英国常驻禁化武组织代表威尔逊表示：“英方相信只有俄罗斯方面有技术手段、操作经验和动机，把斯克里帕尔父女作为攻击目标。”

威尔逊说，上世纪80年代，苏联开发出神经毒剂“诺维乔克”。过去10年，俄罗斯生产并存储有少量这种毒剂，并且俄罗斯支持暗杀“前科有证”。此外，斯克里帕尔曾是俄情报人员，俄情报机构“极有可能”将背叛者视作暗杀目标。

俄罗斯常驻禁化武组织代表舒利金抨击英国代表的指责。他表示，“斯克里帕尔事件”纯属英国当局一手炮制，是“拙劣的反俄挑衅”。

舒利金批评英国当局“谎话连篇”。他说，禁化武组织相关报告本身只字未提“诺维乔克”，也未确认在英国索尔兹伯里市发现的化学物质与俄方有任何关联。

舒利金说，俄方不会轻易接受“斯克里帕尔事件”任何结论，除非俄方专家接触到受害者、得到禁化武组织专家分析提及的材料，以及英方所拥有的全部真实信息。

3月4日，斯克里帕尔及其女儿尤利娅在索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英方认为，二人是被“诺维乔克”所害，责任方“极有可能”是俄罗斯。

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