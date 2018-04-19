美联邦航空局下令对200余飞机引擎进行检查

（早报讯） 美国西南航空公司的一架客机日前在飞行时引擎爆炸，发生爆炸的引擎是波音737客机常用的引擎，美国联邦航空局（FAA）已下令对超过200个同型号引擎进行检查。

据报道，美国国家运输安全委员会（NTSB）表示，西南航空公司客机发生的这起事故是由飞机左引擎一个扇叶折断所引发的。调查员在飞机紧急降落数小时后，检查破损引擎时发现，左引擎24个扇叶少了一片。

西南航空公司一架客机17日在空中引擎爆炸，飞机被迫在美国费城国际机场降落，此事造成一名乘客死亡，八名乘客受伤。

出事的飞机型号为波音737-700客机，其使用的CFM56-7B引擎由CFM国际公司制造，全球有逾8000副同类引擎正在使用中。西南航空公司客机事故发生后，美国联邦航空局下令未来六个月内对220个达到一定飞行纪录的CFM56-7B喷射引擎扇叶进行超声波检查。

同时，受这起事件影响，全球各大航空公司也开始检查其他客机的CFM56-7B喷射引擎。

由于西南航空两年前也发生过类似意外，在CFM国际公司建议下，欧洲航空安全局上个月已经发出适航指令，要求航空公司在从本月开始的九个月内，对涉事型号的CFM56引擎扇叶进行超声波扫描，检查强度是否合规。

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