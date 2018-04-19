调查：八成韩国人赞成签半岛和平协定

（早报讯） 据民调公司Realmeter19日发布的调查结果，在“文金会”可能会讨论停和机制转换事宜的背景下，78.7%的韩国人赞成韩朝等有关当事方签署半岛和平协定，14.5%的受访者表示反对，6.8%的受访者表示不清楚。

Realmeter18日针对20岁以上的501名韩国民众进行调查，发现各党派、各地和年龄层的大多数受访者都对此表示赞同。

从各政党支持层来看，正义党和共同民主党支持者的赞成率最高，分别为98%和93.4%。无党派和自由韩国党支持者的赞成率分别为70.3%和50.8%。

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