沙特电影院遭禁35年后重新开张

（早报讯） 沙特阿拉伯首都利雅得金融城内的一家电影院18日晚隆重开业。这是沙特电影院禁令实施35年后重新开张的第一家电影院。

据新华社报道，当天放映了美国好莱坞热卖影片《黑豹》。开业首映仪式只针对受邀的沙特政府高官、各国外交官、国内外名人、业内人士和部分新闻媒体，不对外售票。

这家拥有450个座位的电影院并未像沙特其他公共场所那样将男性和女性分隔开来。

经营这家电影院的美国电影院连锁公司AMC说，从19日起，电影院开始向公众销售将于20日放映的电影票。

随着20世纪80年代极端保守的宗教意识形态崛起，沙特政府在宗教界压力之下关闭了该国所有电影院。宗教人士当时要求关闭电影院的理由是容易导致道德败坏。之后，很多热爱电影的沙特人每到假期和周末都不得不远赴周边国家巴林或阿联酋看电影。

2016年，沙特王储穆罕默德在其父亲萨勒曼国王支持下，开始对沙特实施全面经济社会改革，出台了包括摆脱石油依赖、实现经济多元化、提高人民生活质量和建立温和包容的伊斯兰教等内容的“2030”愿景。

本月初，沙特文化新闻部宣布，已把沙特第一张电影院运营证颁发给美国AMC公司。该公司计划未来五年在沙特15座城市开设40家电影院，到2030年在全国开设350家电影院，共计逾2500个放映厅。

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