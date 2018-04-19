涉性骚扰 日本财务省事务次官福田淳一辞职

（早报讯）日本财务部长麻生太郎18日称，财务省事务次官福田淳一已于18日辞职；此前，日本杂志《新潮周刊》报道，福田淳一对多名女性记者进行过性骚扰。

路透社说，麻生太郎告诉记者，他已接受了福田淳一的辞呈。

负责财务省行政事务的福田淳一否认了《新潮周刊》报道中的指控。但他说，这些指控使他不可能继续担任目前职位。他于18日晚间在东京举行的新闻发布会上表示，他将起诉指控他的周刊。

彭博社的报道说，福田淳一是涉及反性骚扰运动(#MeToo)的日本最高层级的辞职案之一。

在民调显示安倍晋三及其政府面对的不满情绪日益上升之际，针对福田淳一的指控也对安倍晋三造成了冲击。财务省目前身陷多起丑闻，此前其承认，有官员从与一所极右翼学校的一桩不当土地交易有关的文件中，删除了安倍晋三与其妻昭惠以及财务部长麻生太郎的名字。

安倍晋三在佛罗里达州发布声明称，这名官员不得不辞职是非常不幸的事情。声明称，政府将努力重获人们的信任。

日精基础研究所（NLI Research Institute）资深分析师上野刚（Tsuyoshi Ueno）指出：“安倍肯定很不高兴，因为这导致他的支持率进一步下滑。”他谈到福田辞职时说：“财务省的艰难时期还没有结束，这样做是要阻止情况变得更糟，”

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